В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода

В Маштага 34-летнюю женщину насмерть сбил автомобиль.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, 19-летний Зейналов Тофик Гаджидадаш оглу, управляя автомобилем марки "Ford Transit", двигался в сторону посёлка Маштага и сбил пешехода - Аскерову Эльнуру Хабуллу гызы, 1991 года рождения, которая пыталась перейти дорогу с левой стороны на правую.

В результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.