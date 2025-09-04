 Завтра три столичных района останутся без газа | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Завтра три столичных района останутся без газа

First News Media23:20 - 04 / 09 / 2025
Завтра три столичных района останутся без газа

5 сентября с 10:00 в некоторых районах Баку временно отключат газ из-за ремонтных работ.

Как сообщили в ПО "Азеригаз", газоснабжение будет приостановлено в поселке Сангачал, жилых массивах Йол эвляри и Баг эвляри в Гарадагском районе, а также в поселке Бакиханов (улицы Ю.Алиева, Б.Буньятова, И.Анашкина, Эмекчи и проспект Н.Исмаилова) Сабунчинского района.

Кроме того, без газа останутся улицы Х.Сафаралиева, М.Гусейнзаде, М.Шафаи, Г.Аскеровой и Г.Зардаби в поселке Маштага, улицы М.Сеидова и Г.Зардаби в Ясамальском районе, а также поселки Говсан, Бахар и Деде Горгуд в Сураханском районе.

Подача газа возобновится после завершения работ.

Поделиться:
154

Актуально

Общество

МИД России заявил об осуществлении выплат в связи с крушением самолета AZAL

Общество

Мадат Бабаян назвал в суде имена военнослужащих ВС Армении, отличавшихся особой ...

Общество

Фильм «Tагиев: Нефть» официально выдвинут на 98-ю премию «Оскар»

Спорт

Еще один азербайджанский дзюдоист стал победителем чемпионата Европы - ФОТO

Общество

Завтра три столичных района останутся без газа

Истязавшая 14-летнего мальчика «Хаджи ханум» шантажировала всех соседей - ВИДЕО

МИД России заявил об осуществлении выплат в связи с крушением самолета AZAL

Мадат Бабаян назвал в суде имена военнослужащих ВС Армении, отличавшихся особой жестокостью во время Ходжалинского геноцида

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Скандал в детском саду Абшерона: детей кормили хлебом и водой - ВИДЕО

Бакинский метрополитен прокомментировал информацию о возможном повышении тарифа на проезд

В Бакинский метрополитен доставлено 20 вагонов нового поколения - ФОТО

Агентство водных ресурсов Азербайджана: «Крышка люка, в который упал ребёнок, была на месте» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Армия Израиля заявила о контроле над 40% территории города Газа

Сегодня, 00:00

СМИ: США откажутся от некоторых программ помощи обороне для граничащих с РФ стран

04 / 09 / 2025, 23:40

Завтра три столичных района останутся без газа

04 / 09 / 2025, 23:20

Польша не будет отправлять войска в Украину

04 / 09 / 2025, 23:00

Министры энергетики Азербайджана и Турции побывали на производственных предприятиях SOCAR Türkiye в Алиаге

04 / 09 / 2025, 22:41

Истязавшая 14-летнего мальчика «Хаджи ханум» шантажировала всех соседей - ВИДЕО

04 / 09 / 2025, 22:25

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Афганистана

04 / 09 / 2025, 22:00

МИД России заявил об осуществлении выплат в связи с крушением самолета AZAL

04 / 09 / 2025, 21:30

Мадат Бабаян назвал в суде имена военнослужащих ВС Армении, отличавшихся особой жестокостью во время Ходжалинского геноцида

04 / 09 / 2025, 21:25

В Баку обсудили подготовку к III Играм СНГ

04 / 09 / 2025, 21:15

Фильм «Tагиев: Нефть» официально выдвинут на 98-ю премию «Оскар»

04 / 09 / 2025, 20:50

Фонд ICPC выделил Университету АДА грант в размере 100 тысяч долларов США

04 / 09 / 2025, 20:41

Еще один азербайджанский дзюдоист стал победителем чемпионата Европы - ФОТO

04 / 09 / 2025, 20:20

Трамп потребовал у Европы отказаться от российской нефти

04 / 09 / 2025, 20:00

Университет AДA вошел в число ведущих университетов-участников ICPC

04 / 09 / 2025, 19:45

Председатель Военного комитета НАТО: Азербайджан - надежный партнер Альянса

04 / 09 / 2025, 19:30

В Хачмазе спасли содержавшихся в ресторане животных из Красной книги - ФОТО - ВИДЕО

04 / 09 / 2025, 19:00

Число пострадавших в ДТП в Джалилабаде достигло восьми человек - ОБНОВЛЕНО

04 / 09 / 2025, 18:45

Двухэтажный автобус въехал в толпу пешеходов в центре Лондона, 15 человек пострадали - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

04 / 09 / 2025, 18:31

Министр обороны Азербайджана встретился с премьер-министром и военным руководством Вьетнама - ФOTO

04 / 09 / 2025, 18:15
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05