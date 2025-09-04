Завтра три столичных района останутся без газа

5 сентября с 10:00 в некоторых районах Баку временно отключат газ из-за ремонтных работ.

Как сообщили в ПО "Азеригаз", газоснабжение будет приостановлено в поселке Сангачал, жилых массивах Йол эвляри и Баг эвляри в Гарадагском районе, а также в поселке Бакиханов (улицы Ю.Алиева, Б.Буньятова, И.Анашкина, Эмекчи и проспект Н.Исмаилова) Сабунчинского района.

Кроме того, без газа останутся улицы Х.Сафаралиева, М.Гусейнзаде, М.Шафаи, Г.Аскеровой и Г.Зардаби в поселке Маштага, улицы М.Сеидова и Г.Зардаби в Ясамальском районе, а также поселки Говсан, Бахар и Деде Горгуд в Сураханском районе.

Подача газа возобновится после завершения работ.