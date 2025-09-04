 СМИ: США откажутся от некоторых программ помощи обороне для граничащих с РФ стран | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

СМИ: США откажутся от некоторых программ помощи обороне для граничащих с РФ стран

First News Media23:40 - 04 / 09 / 2025
СМИ: США откажутся от некоторых программ помощи обороне для граничащих с РФ стран

Соединенные Штаты откажутся от некоторых программ финансирования армий стран, граничащих с Россией.

Как передает ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times.

По ее информации, Пентагон на прошлой неделе проинформировал европейских дипломатов, что США больше не будут финансировать программы по обучению и оснащению вооруженных сил стран Восточной Европы. Как сообщает издание, расходы на подобные программы должны быть одобрены конгрессом США, однако администрация президента Дональда Трампа не запрашивала выделение средств на пополнение этих фондов. Нынешние расходы заложены в бюджете до конца сентября 2026 года.

"Эти действия были согласованы с европейскими странами в соответствии с исполнительным указом и в рамках последовательной политики президента, направленной на то, чтобы Европа брала на себя большую ответственность за собственную оборону", - приводит газета слова неназванного американского чиновника.

По информации Financial Times, этот шаг американской администрации может привести к тому, что сотни миллионов долларов не дойдут до стран, граничащих с Россией. Как говорится в статье, всего с 2018 по 2022 год Европа получила около 29% из $1,6 млрд средств, направляемых США на обучение и оснащение национальных сил безопасности других стран. Ключевыми получателями этих денег были Эстония, Латвия и Литва.

Как заявил газете один европейский источник, подобными действиями Вашингтон хочет добиться того, чтобы страны Европы активнее участвовали в обеспечении собственной безопасности.

"Это вызывает большую обеспокоенность и неопределенность", - сказал другой европейский собеседник Financial Times.

Поделиться:
212

Актуально

Общество

МИД России заявил об осуществлении выплат в связи с крушением самолета AZAL

Общество

Мадат Бабаян назвал в суде имена военнослужащих ВС Армении, отличавшихся особой ...

Общество

Фильм «Tагиев: Нефть» официально выдвинут на 98-ю премию «Оскар»

Спорт

Еще один азербайджанский дзюдоист стал победителем чемпионата Европы - ФОТO

В мире

Армия Израиля заявила о контроле над 40% территории города Газа

СМИ: США откажутся от некоторых программ помощи обороне для граничащих с РФ стран

Польша не будет отправлять войска в Украину

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Афганистана

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Принц Гарри готовится к воссоединению с королем Карлом III

Названа причина схода с рельсов фуникулера «Глория» в Лиссабоне - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп: Я очень разочарован Путиным

Альпинистку Наталью Наговицыну признали погибшей

Последние новости

Армия Израиля заявила о контроле над 40% территории города Газа

Сегодня, 00:00

СМИ: США откажутся от некоторых программ помощи обороне для граничащих с РФ стран

04 / 09 / 2025, 23:40

Завтра три столичных района останутся без газа

04 / 09 / 2025, 23:20

Польша не будет отправлять войска в Украину

04 / 09 / 2025, 23:00

Министры энергетики Азербайджана и Турции побывали на производственных предприятиях SOCAR Türkiye в Алиаге

04 / 09 / 2025, 22:41

Истязавшая 14-летнего мальчика «Хаджи ханум» шантажировала всех соседей - ВИДЕО

04 / 09 / 2025, 22:25

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Афганистана

04 / 09 / 2025, 22:00

МИД России заявил об осуществлении выплат в связи с крушением самолета AZAL

04 / 09 / 2025, 21:30

Мадат Бабаян назвал в суде имена военнослужащих ВС Армении, отличавшихся особой жестокостью во время Ходжалинского геноцида

04 / 09 / 2025, 21:25

В Баку обсудили подготовку к III Играм СНГ

04 / 09 / 2025, 21:15

Фильм «Tагиев: Нефть» официально выдвинут на 98-ю премию «Оскар»

04 / 09 / 2025, 20:50

Фонд ICPC выделил Университету АДА грант в размере 100 тысяч долларов США

04 / 09 / 2025, 20:41

Еще один азербайджанский дзюдоист стал победителем чемпионата Европы - ФОТO

04 / 09 / 2025, 20:20

Трамп потребовал у Европы отказаться от российской нефти

04 / 09 / 2025, 20:00

Университет AДA вошел в число ведущих университетов-участников ICPC

04 / 09 / 2025, 19:45

Председатель Военного комитета НАТО: Азербайджан - надежный партнер Альянса

04 / 09 / 2025, 19:30

В Хачмазе спасли содержавшихся в ресторане животных из Красной книги - ФОТО - ВИДЕО

04 / 09 / 2025, 19:00

Число пострадавших в ДТП в Джалилабаде достигло восьми человек - ОБНОВЛЕНО

04 / 09 / 2025, 18:45

Двухэтажный автобус въехал в толпу пешеходов в центре Лондона, 15 человек пострадали - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

04 / 09 / 2025, 18:31

Министр обороны Азербайджана встретился с премьер-министром и военным руководством Вьетнама - ФOTO

04 / 09 / 2025, 18:15
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05