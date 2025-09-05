Погода на субботу: В Баку ожидаются кратковременные дожди и грозы

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 6 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно. В первой половине дня в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Северо-восточный ветер днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит 20-25 °C, днем 28-31 °C. Атмосферное давление - около 760 мм рт. ст., относительная влажность - ночью 70-75 %, днем 50-55 %.

В большинстве районов Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах дождь может носить кратковременный ливневый характер, возможен град; ночью и утром местами ожидается туман. Умеренный восточный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20–25 °C, днем 32-37 °C; в горах - ночью 13–18 °C, днем 23-28°C.