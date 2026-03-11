Bloomberg: Иран потерял более 90% ракетных установок

Иран лишился более 90% пусковых установок для ракет в ходе боевых действий против США и Израиля, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

Агентство отмечает, что США и Израиль "усвоили урок" после эскалации летом 2025 года и теперь используют тактику уничтожения пусковых установок и командных пунктов, что лишает Иран возможности проводить масштабные удары. В отличие от самих ракет, установки нельзя разместить под землей или быстро заменить, что делает их уязвимыми и превращает в ключевую цель.

Ранее в Пентагоне заявляли, что число запусков ракет и беспилотников Ираном упало на 90% и 83% соответственно по сравнению с началом операции. На прошлой неделе израильский телеканал I24 утверждал, что Иран потерял 60% от всех пусковых установок для ракет и системы противовоздушной обороны в ходе боевых действий.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В результате ударов по Ирану погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Источник: ТАСС