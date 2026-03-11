Сын президента Ирана опроверг слухи о ранении Моджтабы Хаменеи

Советник и сын президента Ирана Юсеф Пезешкиан заявил, что узнавал о здоровье верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в связи с сообщениями о том, что он якобы ранен, и получил ответ, что с руководителем все в порядке, сообщило агентство ISNA.

"Слышал новость о ранении господина Моджтабы (Хаменеи). Связался с друзьями, задав им вопрос. Слава Богу, он находится в здравии и проблем нет", - приводит агентство его слова.

Источник: РИА Новости

Читайте по теме:

Reuters: Моджтаба Хаменеи ранен? Почему новый глава Ирана хранит молчание после гибели отца