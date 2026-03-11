В Баку обновлены автобусы, действующие на маршруте №49 - ВИДЕО

В столице Азербайджана обновлены автобусы, действующие на регулярном маршруте №49.

Обновлены автобусы на регулярном маршруте №49, соединяющем станцию «28 Мая» с посёлком Сабунчу, сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отметим, что новым перевозчиком данного маршрута стало ООО BakuBus.

Пассажиры маршрута №49 довольны обновлением, о чем рассказывают в сюжете, представленном для просмотра ниже.