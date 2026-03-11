Рубио обсудил с главой МИД Саудовской Аравии противодействие Ирану

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом и обсудил с ним возможности укрепления обороноспособности королевства и дальнейшее противостояние Ирану.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

«Госсекретарь и министр иностранных дел [Саудовской Аравии] обсудили, как укрепить обороноспособность Саудовской Аравии в условиях продолжающейся агрессии Ирана против объектов [королевства]», - отмечается в сообщении.

Источник: ТАСС