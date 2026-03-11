Глава ФИФА заявил, что Трамп приветствует участие сборной Ирана в ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп приветствует участие сборной Ирана по футболу в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

«Сегодня вечером я встретился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить ход подготовки к предстоящему чемпионату мира, - написал Инфантино. - Мы также поговорили о текущей ситуации в Иране. В ходе обсуждения Трамп подтвердил, что иранскую команду ждут, и она сможет принять участие в турнире. Нам всем сейчас необходимо такое событие, как чемпионат мира, чтобы объединить людей. Я искренне благодарю президента США за его поддержку, поскольку это показывает, что футбол объединяет мир».

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В группе G должны сыграть сборные Бельгии, Египта, Ирана и Новой Зеландии.

Источник: ТАСС