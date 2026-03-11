 Один из самых дорогих арт-покупок Италии: картина за 30 млн евро | 1news.az | Новости
Один из самых дорогих арт-покупок Италии: картина за 30 млн евро

Джамиля Суджадинова12:22 - Сегодня
Один из самых дорогих арт-покупок Италии: картина за 30 млн евро

Италия приобрела картину знаменитого мастера барокко Караваджо за 30 миллионов евро.

Сделка стала одной из самых дорогостоящих покупок произведений искусства, когда-либо совершённых властями страны.

Речь идет о портрете католического священнослужителя монсеньора Маффео Барберини, который впоследствии стал папой римским под именем Pope Urban VIII. По словам министра культуры Италии, работа обладает «исключительной исторической и художественной ценностью».

Он отметил, что покупка является частью государственной стратегии по сохранению ключевых произведений искусства в национальных коллекциях и предотвращению их перехода в частные руки.

До недавнего времени картина находилась в частном собрании во Флоренции. Широкой публике её впервые представили в Риме в 2024 году, что привлекло внимание искусствоведов и музеев.

Теперь полотно включено в постоянную экспозицию римского дворца Palazzo Barberini - исторической резиденции семьи Барберини. Именно здесь произведение впервые было показано после долгих лет хранения в частной коллекции.

Караваджо считается одним из самых влиятельных художников европейского барокко. Его творчество известно благодаря новаторскому использованию техники Chiaroscuro, резкого контраста света и тени, придающего сценам мощный драматизм и психологическую глубину.

Художник, настоящее имя которого Микеланджело Меризи да Караваджо, умер в 1610 году в возрасте 38 лет. Несмотря на короткую жизнь, он оставил около 65 известных работ, разбросанных по крупнейшим музеям мира.

При этом портреты составляют лишь небольшую часть его наследия,известно всего три подобных произведения. Именно поэтому новая покупка итальянского государства рассматривается экспертами как особенно значимое пополнение национального культурного фонда.

Источник: BBC

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
