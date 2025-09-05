Мурад Ариф глазами ИИ - ВИДЕО

Популярный автор и исполнитель Мурад Ариф представил новый альбом «Ностальгия», работа над которым длилась два года - пластинка включает 10 треков и доступна на всех цифровых платформах.

В альбоме прозвучали песни известных композиторов Эльзы Ибрагимовой, Андрея Бабаева, Нушабы Мурадовой, Эмина Сабитоглу и т.д. – автор большинства аранжировок Наргиз Алиева, а инструментальное сопровождение записано с Камерным оркестром.

«Я посвящаю «Ностальгию» своим родителям. Благодаря им я открыл для себя эти песни и исполнения, и в этом альбоме выражаю своё уважение и признательность. Надеюсь, что старшее поколение и все ценители этой музыки найдут здесь что-то близкое своему сердцу. С любовью представляю слушателям свой новый альбом»», - отмечает М.Ариф.

Заглавным треком стала песня «Nazəndə Sevgilim», на которую с использованием технологий искусственного интеллекта был создан видеоклип, просмотреть который можно ниже.

