 Джаббаров: В ненефтяном частном секторе Азербайджана заключено свыше миллиона трудовых договоров | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

Джаббаров: В ненефтяном частном секторе Азербайджана заключено свыше миллиона трудовых договоров

First News Media15:40 - Сегодня
Джаббаров: В ненефтяном частном секторе Азербайджана заключено свыше миллиона трудовых договоров

В Азербайджане количество трудовых договоров в ненефтяном частном секторе превысило 1 миллион.

Как сообщает 1news.az, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети X.

Министр отметил, что с начала 2019 года по настоящее время число трудовых договоров в этом секторе увеличилось примерно на 470 тыс. или на 87%. Около 55% всех трудовых договоров приходится на долю этого сектора.

По словам Джаббарова, в достижении этих результатов, наряду с экономическим развитием и созданием новых рабочих мест, решающую роль сыграли налоговые реформы.

Поделиться:
239

Актуально

Мнение

«Эти выплаты не имеют отношения к той компенсации, о которой говорит наш ...

Политика

Членство Армении и Азербайджана остается на повестке ШОС - МИД Индии

Общество

В Баку с этой даты частично ограничат движение на некоторых улицах

Точка зрения

От военных преступлений к инсценировкам: как Армения спекулирует темой «пленных»

Экономика

Джаббаров: В ненефтяном частном секторе Азербайджана заключено свыше миллиона трудовых договоров

Министры энергетики Азербайджана и Турции побывали на производственных предприятиях SOCAR Türkiye в Алиаге

Центробанк Азербайджана и Народный банк Китая подписали меморандум

Вице-президент Бразилии высоко оценил вклад Азербайджана в глобальную климатическую повестку - ФOTO

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Высказывания Президента Азербайджана Ильхама Алиева в интервью телеканалу «Aль-Арабия» широко освещены медиа ряда стран

AnewZ представил новый документальный фильм о Китае и Среднем коридоре - ВИДЕО

В Азербайджане в будущем могут быть созданы центры Google, Microsoft и OpenAI

В Азербайджане более 87% безналичных платежей пришлось на долю электронной коммерции

Последние новости

За сколько можно снять квартиру с видом на гоночную трассу в Баку?

Сегодня, 17:42

Культовые выходы звезд в образах Джорджо Армани, которые навсегда вошли в историю мировой моды - ФОТО

Сегодня, 17:39

Сиярто: Европейские лидеры выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с Президентом Азербайджана

Сегодня, 17:37

«Эти выплаты не имеют отношения к той компенсации, о которой говорит наш глубокоуважаемый Президент» - супруга погибшего пилота

Сегодня, 17:21

В Баку из квартиры украли золотые украшения на 16 тыс. манатов

Сегодня, 16:58

Членство Армении и Азербайджана остается на повестке ШОС - МИД Индии

Сегодня, 16:50

В Баку с этой даты частично ограничат движение на некоторых улицах

Сегодня, 16:45

Бакинская инициативная группа осудила убийство молодого заключенного канакского происхождения

Сегодня, 16:40

От военных преступлений к инсценировкам: как Армения спекулирует темой «пленных»

Сегодня, 16:35

Команда ЕС отправится в США для обсуждения санкций против России

Сегодня, 16:10

В ходе предварительного следствия обвиняемый признался, что присоединился к созданному и финансируемому Рубеном Варданяном вооруженному формированию

Сегодня, 15:55

Джаббаров: В ненефтяном частном секторе Азербайджана заключено свыше миллиона трудовых договоров

Сегодня, 15:40

Азербайджанские школьники продолжают добиваться успехов на международной арене при поддержке Azercell

Сегодня, 15:35

Мурад Ариф глазами ИИ - ВИДЕО

Сегодня, 15:25

Жители Баку жалуются на затяжные раскопки на одном из центральных проспектов - ФОТО

Сегодня, 15:12

Трамп заявил, что США «потеряли» Россию и Индию

Сегодня, 15:05

Так создается Мемориальный комплекс Ходжалинского геноцида - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

Азербайджанец вошёл в число лучших по результатам конкурса Максима Фадеева - ФОТО

Сегодня, 14:55

The Rasmus: «Хотим прочувствовать в Баку местный колорит» - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 14:45

Армянская военная полиция получит право конвоировать и наказывать уклонистов от мобилизации

Сегодня, 14:35
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05