За сколько можно снять квартиру с видом на гоночную трассу в Баку?

Поклонники Формулы-1 проявляют особый интерес к квартирам, расположенным в той части Баку, где в ближайшее время на высокой скорости промчатся болиды. Стоя на балконе, атмосферу гонки можно прочувствовать даже острее, чем с трибун. Это уникальная возможность для тех, кто хочет испытать драйв и адреналин, не покидая комфорта собственной квартиры.

Однако стать свидетелем захватывающего зрелища с домашнего балкона — удовольствие недешевое. В дни проведения Гран-при стоимость аренды жилья на центральных улицах и проспектах столицы, особенно вдоль трассы, резко возрастает.

Так, суточная арендная плата за подобные апартаменты увеличивается в 2–3 раза по сравнению с обычными днями. Владельцы жилья в зоне проведения Формулы-1 сдают квартиры местным и иностранным туристам по цене 200–300 манатов в сутки. При этом квартиры, как правило, полностью укомплектованы всем необходимым для комфортного проживания. Такой формат - временное жильё с видом на трассу - пользуется высоким спросом у гостей города, стремящихся совместить уют с уникальным спортивным зрелищем.

По словам представителя одного из туристических агентств Гюльнары Мустафаевой, в период проведения Гран-при малый и средний бизнес, связанный с туристической отраслью, заметно активизируется.

«Гонки Формулы-1 смотрят более полумиллиарда зрителей по всему миру. Проведение столь престижных соревнований и других масштабных мероприятий в Азербайджане крайне важно для продвижения имиджа нашей страны и столицы. Это способствует росту туристического потенциала и укреплению положительного имиджа республики», - отмечает она.

