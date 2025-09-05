На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

3. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

4. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

5. Улица 1-я Гёлькянары в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Бинагадинское шоссе, в направлении центра.

7. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.