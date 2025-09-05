Подорожали ли билеты на поезд Баку-Агдам-Баку? - ВИДЕО

Хотя ранее сообщалось, что минимальная стоимость билета на пассажирский поезд Баку - Агдам - Баку составляет 12 манатов 80 гяпиков, в настоящее время невозможно приобрести билет дешевле 14 манатов.

Как передает Xəzər TV, соответствующие утверждения распространились в социальных сетях.

По данному вопросу руководитель отдела по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Бахтияр Гаджиев заявил, что согласно введенной с ноября прошлого года ценовой политике при предварительной покупке билетов предоставляются скидки.

По его словам, обновленная цена продажи будет отображена в системе 6 сентября.

