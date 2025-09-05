В некоторых районах Азербайджана прошли дожди с грозами

В Гусаре (Лаза), Дашкесане, Гядабее, Тертере, Гёйгёле, Кяльбаджаре, Лачине, Губадлы, Шуше и Ханкенди по состоянию на 10:00 5 сентября прошли кратковременные ливневые дожди с грозами.

Как передает 1news.az, об этом агентству сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Количество выпавших осадков в Гусаре (Лаза), Дашкесане, Гядабее, Садараке, Тертере, Гёйгёле, Кяльбаджаре, Лачине, Губадлы, Шуше и Ханкенди достигло 3 мм.

В ряде районов страны временами дул северо-западный ветер, скорость которого достигала 23 м/с в Дашкесане и 20 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове.