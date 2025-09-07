Турция и Армения обсудят тему открытия границ

Первая встреча делегаций Турции и Армении по вопросу открытия границ пройдет на следующей неделе.

Об этом сообщил CNN Turk со ссылкой на дипломатический источник.

Ожидается, что турецкая делегация во главе со спецпредставителем по нормализации отношений с Арменией Сердаром Кылычем направится в Армению через пограничный пункт Алиджан.

Две страны впервые проведут межделегационные встречи. На них могут принять решения по нормализации двусторонних отношений, отмечает CNN.

На пяти отдельных встречах, проведенных в предыдущие годы, были приняты решения об открытии границ для грузовых рейсов и проведении технических и инфраструктурных работ.

Источник: Gazeta.Ru