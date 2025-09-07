В Баку и регионах осадков преимущественно не ожидается

8 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, днем временами пасмурно, в основном без осадков. Прогнозируется северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха ночью составит 20-24°, днем — 27-31° тепла. Атмосферное давление — 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха — 70-75% ночью и 50-55% днем.

В большинстве районов Азербайджана осадков преимущественно не ожидается. Однако в некоторых горных и предгорных районах прогнозируются периодические дожди и грозы. Местами возможны кратковременные ливни и град. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман, будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем — 28-33° тепла, в горах: ночью — 9-14°, днем — 16-21° тепла.

Источник: АЗЕРТАДЖ