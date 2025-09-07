Григорий Лепс подарил молодой невесте более 15 тысяч роз - ФОТО - ВИДЕО
Певец Григорий Лепс подарил своей молодой невесте Авроре Кибе более 15 тысяч роз.
Девушка опубликовала фото и видео в Instagram.
19-летняя Аврора Киба была запечатлена в окружении разноцветных букетов роз. Возлюбленная Григория Лепса позировала в облегающем топе и брюках. Она предстала перед камерой с собранными в хвост волосами и без косметики.
«Григорий Лепс любит свою будущую жену больше всех на свете», — подписала пост Киба.
Девушка сообщила, что ей подарили 15 001 розу.
Источник: Gazeta.Ru
