Григорий Лепс подарил молодой невесте более 15 тысяч роз - ФОТО - ВИДЕО

Певец Григорий Лепс подарил своей молодой невесте Авроре Кибе более 15 тысяч роз.

Девушка опубликовала фото и видео в Instagram.

19-летняя Аврора Киба была запечатлена в окружении разноцветных букетов роз. Возлюбленная Григория Лепса позировала в облегающем топе и брюках. Она предстала перед камерой с собранными в хвост волосами и без косметики.

«Григорий Лепс любит свою будущую жену больше всех на свете», — подписала пост Киба.

Девушка сообщила, что ей подарили 15 001 розу.

Источник: Gazeta.Ru