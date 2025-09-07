Сотрудники МЧС извлекли тело погибшего из-под завалов дома в Гяндже - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
На "горячую линию 112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что один человек оказался под завалами на улице Мирзы Юсифа Ахундзаде в городе Гянджа.
На место происшествия были незамедлительно направлены спасатели Гянджинского регионального центра МЧС.
При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в результате обрушения части здания во время проведения демонтажных работ под завалами оказался работавший там мужчина.
Тело погибшего Керимова Талеха Идрис оглу (1985 г.р.) было извлечено из-под завалов и передано соответствующим органам.
По факту ведется расследование.
Источник: Report
В поселке Джавадхан Гянджи один человек скончался при обрушении строящегося дома.
Талех Керимов (1985 г.р.), оказавшись под обломками, получил несовместимые с жизнью травмы. Предварительно, мужчина был мастером на стройке.
В результате инцидента также пострадали три человека.
По факту в Гянджинской городской прокуратуре начато расследование.
Источник: Report