Сотрудники МЧС извлекли тело погибшего из-под завалов дома в Гяндже - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

На "горячую линию 112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что один человек оказался под завалами на улице Мирзы Юсифа Ахундзаде в городе Гянджа.

На место происшествия были незамедлительно направлены спасатели Гянджинского регионального центра МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в результате обрушения части здания во время проведения демонтажных работ под завалами оказался работавший там мужчина.

Тело погибшего Керимова Талеха Идрис оглу (1985 г.р.) было извлечено из-под завалов и передано соответствующим органам.

По факту ведется расследование.

Источник: Report

15:59

В поселке Джавадхан Гянджи один человек скончался при обрушении строящегося дома.

Талех Керимов (1985 г.р.), оказавшись под обломками, получил несовместимые с жизнью травмы. Предварительно, мужчина был мастером на стройке.

В результате инцидента также пострадали три человека.

По факту в Гянджинской городской прокуратуре начато расследование.

Источник: Report