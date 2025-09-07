 Женская сборная Азербайджана по баскетболу впервые в истории вышла в финал Кубка Европы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Женская сборная Азербайджана по баскетболу впервые в истории вышла в финал Кубка Европы

First News Media22:50 - Сегодня
Женская сборная Азербайджана по баскетболу впервые в истории вышла в финал Кубка Европы

В столице Дании Копенгагене проходят игры Кубка Европы по баскетболу 3х3 с участием женской сборной Азербайджана.

Одержав в первой игре группового этапа победу над Францией со счетом 21:16, а во второй — над сборной Украины со счетом 21:14, национальная команда вышла в 1/4 финала с первого места.

Обыграв в 1/4 финала команду Польши со счетом 16:13, в полуфинале сборная Азербайджана одержала победу над действующим чемпионом Европы — сборной Испании со счетом 21:17 и впервые в истории азербайджанского баскетбола 3х3 обеспечила себе выход в финал.

Отметим, что в решающем матче наши баскетболистки встретятся с действующим чемпионом мира — командой Нидерландов. Игра начнется сегодня в 21:00 по бакинскому времени.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
156

Актуально

Общество

В Баку и регионах осадков преимущественно не ожидается

Армения

Турция и Армения обсудят тему открытия границ

В мире

На месте крушения фуникулера в Лиссабоне нашли оборванный трос

Общество

Государственный экзаменационный центр проведет сегодня дополнительные экзамены

Спорт

Женская сборная Азербайджана по баскетболу впервые в истории вышла в финал Кубка Европы

Сборная Азербайджана по дзюдо завершила чемпионат Европы с тремя медалями

Сборная Азербайджана по дзюдо заняла первое место на чемпионате Европы - ФОТО

«Барселона» представила номера игроков команды на сезон-2025/2026

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

«Байер» объявил об отставке тен Хага с поста главного тренера команды

Еще один азербайджанский дзюдоист стал победителем чемпионата Европы - ФОТO

Генсек АФФА высказался за отставку Сантуша с поста главного тренера сборной Азербайджана

ЧМ- 2026: сборная Азербайджана крупно уступила Исландии - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Трамп сделал последнее предупреждение ХАМАС

Сегодня, 23:40

Найден способ отличить рак от других опухолей с точностью 100%

Сегодня, 23:30

Более 10 тыс. человек пришли на прощание с Армани

Сегодня, 23:20

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 23:10

Женская сборная Азербайджана по баскетболу впервые в истории вышла в финал Кубка Европы

Сегодня, 22:50

Азербайджан был представлен на международном фестивале в Гааге - ФОТО

Сегодня, 22:15

Сборная Азербайджана по дзюдо завершила чемпионат Европы с тремя медалями

Сегодня, 21:42

Трамп сообщил о разговоре с президентом Казахстана

Сегодня, 21:21

Рак мозга использует сахар для роста, выяснили ученые

Сегодня, 20:51

Трамп готов перейти ко «второму этапу» санкций против России

Сегодня, 20:38

Озеро Урмия полностью высохло

Сегодня, 20:10

В Геранбое фура въехала в придорожное здание - ВИДЕО

Сегодня, 19:50

Началось последнее лунное затмение этого года

Сегодня, 19:35

Во французских Альпах зафиксирован мощный оползень - ВИДЕО

Сегодня, 19:10

70 человек пострадали во время завала на велогонке

Сегодня, 18:43

Пять человек погибли при столкновении лодки с патрульным судном в Турции

Сегодня, 18:16

В МИД Азербайджана поздравили Бразилию с национальным праздником

Сегодня, 17:45

В Кот-д'Ивуаре более десяти человек пропали без вести после нападения бегемота

Сегодня, 17:11

Сотрудники МЧС извлекли тело погибшего из-под завалов дома в Гяндже - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:46

IDEA освободила черного грифа, занесенного в «Красную книгу» - ВИДЕО

Сегодня, 16:28
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05