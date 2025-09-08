Возбуждено уголовное дело в связи с ДТП с грузовиком

В Баку возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого грузовой автомобиль опрокинулся на легковой, что привело к гибели трех человек.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 263.3 Уголовного кодекса (нарушение правил эксплуатации дорог, повлекшее смерть двух и более лиц), назначены соответствующие экспертизы.

Отметим, что 6 сентября на территории Бинагадинского района грузовой автомобиль марки «DAF» под управлением Абдулова Вахида Вагиф оглу, 1976 года рождения, двигаясь по мосту, потерял управление на крутом повороте и опрокинулся.

В результате падения грузовик обрушился на автомобиль марки «Changan» под управлением Ибрагимова Юсифа Ибрагим оглу, 1978 года рождения, который ожидал на дороге на красный сигнал светофора. Водители обоих автомобилей, а также пассажир «Changan» Гаджиев Абдулла Акрам оглу, 1982 года рождения, скончались.

Кроме того, в ходе инцидента находившиеся в автобусе №92 Агаева Лала Зейнал гызы, 2000 года рождения, и Наджафова Фидан Намиг гызы, 2002 года рождения, были госпитализированы с тупыми травмами грудной клетки. После оказания им первой медицинской помощи они были выписаны домой.

Читайте по теме:

Распространились кадры жуткого ДТП в Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО