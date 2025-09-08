Обновлённый робот Optimus от Tesla теперь работает на базе ИИ Grok - ВИДЕО

Компания Tesla показала новую версию человекоподобного робота Optimus, оснащенного искуственным интеллектом Grok от xAI.

Презентация прошла на встрече с участием главы Tesla Илона Маска и генерального директора Salesforce Марка Бениоффа.

Стоит отметить, что во время демонстрации Бениофф пообщался с роботом, дав ему несколько указаний. Так, несмотря на наличие искусственного интеллекта, взаимодействие между роботом и человеком все еще не идеально – для получения точного ответа иногда требуется несколько попыток.

Новая версия Optimus также получила обновленную окраску, корпус выполнен в более темном золотистом оттенке. По словам Маска, инженеры уделили особое внимание улучшению кистевых манипуляторов. В частности, механизмы управления пальцами перенесены в область предплечья и соединены кабелями, что, как отметил глава Tesla, напоминает анатомию человека.

Источник:OANE

Джамиля Суджадинова