Погода на вторник: В Баку ожидается до 33°C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 9 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Северо-западный ветер днём сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 20-25°C, днём 28-33°C. Атмосферное давление понизится с 760 мм рт. ст. до 757 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70–80%, днём 45–55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град, а также местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20–23°C, днём 30–35°C; в горах ночью 9–14°C, днём 17–22°C.