В Азербайджане 72-летний мужчина утонул после сальто в море - ВИДЕО

Вчера в Сумгайыте, на побережье поселка Джорат, в море утонул 72-летний Мусеиб Закараев.

Как передает 1news.az, родственник погибшего, который поговорил с Baku TV, сообщил, что тот утонул после того, как сделал сальто в воде.

Сосед М.Закараева, в свою очередь, отметил, что советовал ему не купаться из-за ветреной погоды: «Мы сидели в машине, и он сказал, что идёт купаться. Я сказал ему: «Аксакал, погода ветреная, не заходи в воду». Он не послушал и ответил: «Сынок, это судьба, что должно случиться, то и случится».

Более подробно в видеоматериале: