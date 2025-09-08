В Лачине трактор упал в овраг

В Лачинском районе трактор упал в овраг.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию «112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Союкбулаг Лачинского района, где потребовалась помощь спасателей.

На место происшествия были немедленно направлены ближайшие спасательные силы министерства.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что трактор марки «XCMG» опрокинулся в овраг, и один человек оказался зажатым внутри транспортного средства.

В результате спасательных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы пожарной охраны, тело одного человека было извлечено из транспортного средства и передано по назначению.