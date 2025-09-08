В Билясуваре двое пострадали из-за пожара по неосторожности
В Билясуварском районе по неосторожности произошел пожар, в результате которого пострадали 2 человека.
Инцидент зафиксирован в селе Агалыкенд.
Житель села Лятиф Мамедов (1986 г.р.) ремонтировал кормоизмельчитель во дворе своего дома. В этот момент произошло короткое замыкание и пожар, в результате которого Мамедов и помогавший ему в ремонте Джавид Байрамов (1974 г.р.) получили ожоги.
Пострадавшие были госпитализированы в Билясуварскую центральную районную больницу с диагнозом ожоги второй и третьей степени.
По факту ведется расследование.
Источник: Report
211