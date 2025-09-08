В ряде регионов Азербайджана прошли сильные ливни и грозы

В некоторых регионах страны периодически выпадали ливневые дожди с грозами.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

Отмечается, что особенно сильные осадки наблюдались в Балакян-Шекинской зоне.

Количество осадков составило: в Балакяне и Загатале - 54 мм, в Сарыбаше (Гах) - 20 мм, в Губе - 13 мм, в Шабране - 12 мм, в Гусаре - 11 мм, в Лянкарани - 8 мм, в Астаре, Ярдымлы, Барде, Джалилабаде, Гёйгёле, Кяльбаджаре, Лачине, Губадлы, Шуше, Шеки, Товузе, Огузе, Грызе, Евлахе и Зардабе - до 4 мм.

В результате проливных дождей в настоящее время в Загатальском районе наблюдается сход селя по реке Талачай.