TƏBİB о состоянии пострадавших в ДТП в Шамкире - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова11:15 - Сегодня
TƏBİB о состоянии пострадавших в ДТП в Шамкире - ОБНОВЛЕНО

7 сентября 2025 года около 01:00 ночи в результате дорожно-транспортного происшествия три человека (двое мужчин и одна женщина) были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Шамкирской центральной районной больницы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на TƏBİB, им был поставлен диагноз «множественные травмы различных частей тела».

Одному из пострадавших была оказана необходимая медицинская помощь, после чего его выписали для амбулаторного лечения.

09:45

В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент зарегистрирован в поселке Кюр. Автомобиль скорой медицинской помощи, ехавший на вызов, ударила сзади легкая машина.

В результате аварии водитель машины скорой помощи, врач и еще один человек получили легкие травмы.

