В Азербайджане завершается регистрация абитуриентов в вузы

Сегодня завершается регистрация абитуриентов, поступивших в вузы.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Отмечается, что абитуриенты, поступившие в высшие учебные заведения, должны зарегистрироваться на платформе portal.edu.az до 18:00 8 сентября, а затем, войдя в созданный кабинет, выбрать услугу «Регистрация обучающегося в высших и средних специальных учебных заведениях» среди предложенных услуг.

Абитуриенты могут уточнить вопросы, связанные с процессом регистрации, через портал.

Непрохождение регистрации в установленный срок будет расценено как отказ абитуриента от места по соответствующей специальности, и приказ о его зачислении в вуз не будет направлен.

Напомним, что регистрация в высшие учебные заведения началась 28 августа.

Также стоит отметить, что абитуриенты (суббакалавры), поступившие на вакантные места в вузах, должны будут зарегистрироваться на платформе portal.edu.az с 9 по 15 сентября (до 18:00), а абитуриенты, поступившие в средние специальные учебные заведения, - с 9 по 17 сентября (до 18:00) 2025 года. После входа в кабинет они также должны выбрать услугу «Регистрация обучающегося в высших и средних специальных учебных заведениях».