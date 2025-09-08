Президент Казахстана: Главная проблема - высокая инфляция

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о росте инфляции в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

«Сегодня главная проблема - это высокая инфляция, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Готового рецепта данной проблемы не существует. С ней сталкиваются большинство государств, но в наших условиях она приобрела особо острый характер. Нужно вырваться из этого макроэкономического заколдованного круга, преодолевать не вчера возникшие трудности с учетом передового опыта, будучи готовыми к принятию ответственности за непопулярные меры, - сказал Президент.

Он поручил правительству и Национальному банку совместно работать над этим вопросом.

Правительство и Нацбанк должны действовать как одна команда с учетом сложности ситуации. Команда, перед которой стоит задача общегосударственного характера. Сейчас не время заниматься перетягиванием каната, - заявил Касым-Жомарт Токаев.