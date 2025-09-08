Стала известна причина увольнения директора бакинской школы №20 - ОБНОВЛЕНО

Директор школы-лицея №20 имени Арифа Гусейнзаде в Баку Эсмира Агаева, уволенная сегодня, получила новую должность.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на iqtisadiyyat.az, по этому поводу принято соответствующее решение.

Согласно решению, Э. Агаева назначена директором одной из крупнейших школ столицы – средней общеобразовательной школы №158.

Напомним, что Эсмира Азер кызы Агаева, 1965 года рождения, руководила школой-лицеем №20 с июля 2020 года по сентябрь 2025 года. Ранее она работала директором средней общеобразовательной школы №214.

11:03

Директор школы-лицея №20 имени Арифа Гусейнзаде в Баку уволена.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Teleqraf.az, Эсмира Азер гызы Агаева, 1965 года рождения, освобождена от должности директора.

Отметим, что Э.Агаева была назначена на эту должность в июле 2020 года.

Ранее она занимала пост директора средней общеобразовательной школы №214.