Советник посольства США посетила место крушения самолета AZAL

Советник посольства Эшли Тауэрс США посетила место крушения самолета AZAL.

Как передает 1news.az, об этом сообщает посольство США в Азербайджане на своей странице в Facebook.

«Мы завершили этап визита делегации США в Средний Коридор в Казахстане. Перед выездом из Актау исполнительный директор Американо-азербайджанской торговой палаты (USACC) Натиг Бахышов и советник по экономическим вопросам посольства США в Азербайджане Эшли Тауэрс посетили место крушения пассажирского самолета AZAL. Там мы почтили память гражданских лиц, погибших в этой трагедии. Обломки самолета до сих пор разбросаны по территории, и эта картина является печальным напоминанием о потерянных жизнях», — говорится в сообщении посольства.