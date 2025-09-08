Австралийка, отравившая родственников мужа поганками, приговорена к пожизненному заключению

Жительница Австралии Эрин Паттерсон приговорена к пожизненному заключению за убийство трех родственников своего бывшего мужа ядовитыми грибами.

Суд лишил 50-летнюю женщину права на условно-досрочное освобождение сроком на 33 года. Таким образом, подать заявление на освобождение Паттерсон сможет только в возрасте 82 лет.

Судья отметил, что приговор основан на тщательном планировании преступления и отсутствии раскаяния у подсудимой. На протяжении всего процесса Паттерсон отрицала вину, утверждая, что отравление произошло случайно.

Отмечается, что заседание проходило с телекамерами, что является первым подобным случаем в истории Верховного суда штата Виктория. Срок, назначенный Паттерсон без права на УДО, стал самым долгим для женщины, осужденной за убийство в Виктории.

Напомним, что преступление произошло в июле 2023 года. Паттерсон пригласила к себе на обед бывшего мужа, его родителей, а также тетю и дядю. Женщина подала гостям говядину Веллингтон, приготовленную с использованием бледных поганок. После трапезы четверо участников застолья почувствовали себя плохо, трое из них вскоре скончались от симптомов отравления.

В июле 2024 года суд присяжных признал Паттерсон виновной в убийстве.

Джамиля Суджадинова