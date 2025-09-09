Затор из-за аварии на трассе Баку-Сумгайыт устранен

На участке трассы Баку-Сумгайыт, проходящем через посёлок Джейранбатан, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств, в результате которого был причинён незначительный материальный ущерб, говорится в сообщении Главного управления Государственной дорожной полиции.

Затор на дороге образовался из-за того, что водители не убрали свои автомобили с проезжей части. После вмешательства сотрудников дорожной полиции автомобили были убраны с проезжей части, и движение было полностью восстановлено.