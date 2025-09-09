С началом учебного года в Баку усилят контроль за дорогами - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом (NİİM) Министерства внутренних дел Азербайджана обратился к водителям в связи с началом нового учебного года.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Центре.

Отмечено, что с началом каждого учебного года многие родители, привозящие детей в учебные заведения на автомобилях, а также студенты-водители, не соблюдают правила дорожного движения. Это приводит к искусственным заторам на улицах и проспектах столицы, а также на дорогах вблизи образовательных учреждений. Подобные ситуации заставляют терять время и других участников движения, пользующихся общественным транспортом.

Сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом ведут наблюдение за дорожной ситуацией вокруг учебных заведений, на близлежащих улицах и проспектах с помощью камер. В случае возникновения заторов, помимо информирования дорожной полиции, на светофорах по разным направлениям будет вводиться режим «зелёной волны».

Учитывая всё вышесказанное, мы рекомендуем родителям, привозящим своих детей в школы на личных автомобилях, а также студентам, парковать машины по возможности на подземных и наземных стоянках и парковочных местах. Не оставляйте транспортные средства там, где остановка и стоянка запрещены.