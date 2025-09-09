Названа основная причина дорожно-транспортных происшествий - ВИДЕО

Нарушение правил маневрирования - одна из основных причин ДТП.

Как передает 1news.az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции МВД к водителям.

Отмечается, что нарушение правил маневрирования часто проявляется в виде внезапной смены полосы движения, неиспользования поворотников или движения без учёта скорости и расстояния до других транспортных средств. Во многих случаях это приводит к внезапным столкновениям и авариям с тяжёлыми последствиями.

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось ко всем водителям со следующими призывами:

1. Включайте сигнал поворота перед сменой полосы движения или поворотом. Это предупреждение для других водителей и пешеходов.

2. Точно оценивайте расстояние. Маневрируйте только тогда, когда есть достаточный и безопасный интервал.

3. Следите за скоростью. Резкое ускорение или замедление во время маневра повышает риск аварии.

4. Соблюдайте правила приоритета на круговом движении и перекрёстках.

5. Будьте особенно осторожны вблизи пешеходных переходов. Небольшая невнимательность здесь может создать серьёзную угрозу для жизни человека.

Было отмечено, что соблюдение правил маневрирования является не только требованием административного законодательства, но и имеет важное значение для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. Любой неправильно выполненный маневр ставит под угрозу не только один автомобиль, но и всех участников движения.

В обращении говорится: «Главное управление Государственной дорожной полиции ещё раз призывает всех участников движения вести себя ответственно и строго соблюдать правила при маневрировании».