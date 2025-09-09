В Баку задержали крупного наркодилера - ВИДЕО

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана продолжают операции по пресечению контрабанды и оборота наркотических средств в Баку.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе мероприятия, проведенного в Наримановском районе, по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 48-летний Махир Магеррамов. У него было обнаружено 60 кг марихуаны с добавлением вредных веществ, передает 1news.az.

С целью уклонения от уголовной ответственности Магеррамов организовал перевозку наркотиков, используя таксистов. В ходе оперативно-технических мероприятий было доказано, что в разное время он действовал в сговоре с гражданами Ирана, организуя распространение наркотических средств на территории страны.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.