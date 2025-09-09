Из Гянджи в Кяльбаджар запущен первый автобусный рейс.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, сегодня из города Гянджа в Кяльбаджарский район запущен первый регулярный автобусный рейс.

Первый автобус в этом направлении отправился с Международного автовокзала Гянджи.

Пассажирский автобус доберется до Кяльбаджара, следуя по маршруту Геранбой-Нафталан-Суговушан-Агдере.

Отметим, что автобус по этому маршруту будет отправляться из Гянджи в Кяльбаджар ежедневно в 08:30.