Из Гянджи в Кяльбаджар запущен первый автобусный рейс
Из Гянджи в Кяльбаджар запущен первый автобусный рейс.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, сегодня из города Гянджа в Кяльбаджарский район запущен первый регулярный автобусный рейс.
Первый автобус в этом направлении отправился с Международного автовокзала Гянджи.
Пассажирский автобус доберется до Кяльбаджара, следуя по маршруту Геранбой-Нафталан-Суговушан-Агдере.
Отметим, что автобус по этому маршруту будет отправляться из Гянджи в Кяльбаджар ежедневно в 08:30.
195