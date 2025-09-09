Полиция провела операцию в Баку: среди задержанных - женщина

В одной из квартир, расположенных в Наримановском районе Баку, была совершена кража.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, пострадавший сообщил в полицию, что из его квартиры при неизвестных обстоятельствах пропали 9500 манатов. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, была задержана 40-летняя Г.Хазиева, подозреваемая в совершении данного преступления, передает 1news.az.

Ещё одна кража произошла в Низаминском районе столицы. Сотрудники полиции задержали 29-летнего Р.Насибли, 25-летнего И.Ахмедова, его ровесника Я.Агаева и 20-летнего А.Алиева, подозреваемых в краже цветного металла стоимостью 500 манатов из одной из котельных, расположенных на территории района.

По этим фактам ведётся расследование.