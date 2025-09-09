Директор бакинской школы №20 прокомментировала новости о своем увольнении

Эсмира Агаева, ранее возглавлявшая школу-лицей №20 имени Арифа Гусейнзаде в Баку, получила новое назначение.

Согласно принятому решению, она стала директором одной из крупнейших общеобразовательных школ столицы - школы №158.

Как передает 1news.az, комментируя кадровые изменения, Эсмира Агаева выразила благодарность своему прежнему коллективу:

«Хочу искренне поблагодарить каждого за совместные годы, нашу командную работу и разделённые ценности. После пяти лет руководства школой я перехожу на новое место. Это решение вызывает у меня смешанные чувства - с одной стороны, я прощаюсь с близкими людьми, с другой - открываю для себя новые перспективы.

Быть частью этого коллектива, работать в атмосфере доверия и единства было большой честью. Профессионализм и преданность каждого из вас стали основой всех наших достижений.

Желаю вам дальнейших успехов, крепкого здоровья и новых побед. Школа-лицей №20 всегда останется для меня важной страницей жизни, а её коллектив - источником тёплых воспоминаний».

