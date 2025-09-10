В Огузе из-за коровы погибли две сотрудницы одной компании - ФОТО

В Огузе в результате ДТП, произошедшего несколько дней назад, погибли две женщины.

Как сообщает 1news.az, 31-летняя водитель Арифа Салимова скончалась на месте, а 33-летняя пассажирка Айгюн Гулиева умерла спустя два дня в больнице.

Обе женщины работали в одной компании, оказывающей услуги нянь. Авария произошла, когда они ехали на отдых: на дорогу внезапно вышла корова. Водитель потеряла управление, и автомобиль, съехав с дороги, врезался в дерево.

ФОТО: Айгюн Гулиева

ФОТО: Арифа Салимова