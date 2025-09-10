 При поддержке Azercell состоялся Финал Международного чемпионата ICPC | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

При поддержке Azercell состоялся Финал Международного чемпионата ICPC

First News Media14:10 - Сегодня
При поддержке Azercell состоялся Финал Международного чемпионата ICPC

С 31 августа по 5 сентября 2025 года прошел финал 49-го Международного чемпионата по программированию среди студентов (ICPC 2025), телекоммуникационным партнером которого выступил Azercell.

В финале соревнования, прошедшем в Баку, приняло участие 140 университетских команд из 70 стран мира. В ходе финального раунда студенты решали сложные алгоритмические задачи, демонстрируя свои навыки в программировании и командной работе.

Azercell обеспечил организационную команду Фонда ICPC надёжной и бесперебойной связью, а также поддержал создание устойчивой и эффективной телекоммуникационной инфраструктуры. На выставке, организованной в Бакинском Конгресс Центре по случаю мероприятия, участники и гости, наряду с экспозициями ведущих международных технологических компаний, также ознакомились с инновационными решениями мобильного оператора.

Отметим, что чемпионат был организован Фондом ICPC при содействии Университета ADA. Партнерами мероприятия, поддержку которому также оказал PASHA Holding, выступили Центральный банк Азербайджанской Республики, Агентство инноваций и цифрового развития и сообщество «ICPC Azerbaijan».

Azercell продолжает вносить вклад в развитие сферы информационных технологий и программирования, поддерживая инициативы, направленные на повышение ИТ-компетенций молодёжи и её профессиональный рост. С 2017 года компания совместно с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Институтом образования оказывает поддержку подготовке школьников к участию в международных предметных олимпиадах. За этот период учащиеся столичных и региональных школ Азербайджана приняли участие в различных соревнованиях по программированию и завоевали более 100 медалей.

На правах рекламы

Поделиться:
155

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Дома творчества имени Самеда ...

Политика

МО: Встречи с молодыми солдатами временно ограничены

Общество

В Азербайджане начнут разработку технологий получения воды из воздуха

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается сильный ветер

Общество

В Баку задержаны организаторы наркосети - ВИДЕО

При поддержке Azercell состоялся Финал Международного чемпионата ICPC

В Азербайджане начнут разработку технологий получения воды из воздуха

Погода на четверг: В Баку ожидается сильный ветер

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Стала известна причина увольнения директора бакинской школы №20 - ОБНОВЛЕНО

В бакинском аэропорту ограничат работу такси? – Официальный ответ

Началось последнее лунное затмение этого года

В эти дни в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Последние новости

В Баку задержаны организаторы наркосети - ВИДЕО

Сегодня, 15:15

Почти 90% детей мигрантов не смогут попасть в российские школы

Сегодня, 15:08

В парламенте обсуждены перспективы развития азербайджано-американских отношений

Сегодня, 14:47

Баку ожидает более 12 тыс. иностранных туристов на Гран-при «Формулы-1» - ФОТО

Сегодня, 14:30

Индийский эксперт: Председательство Азербайджана - важный шаг в процессе эволюции СВМДА

Сегодня, 14:20

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Дома творчества имени Самеда Вургуна Союза писателей Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 14:15

При поддержке Azercell состоялся Финал Международного чемпионата ICPC

Сегодня, 14:10

МО: Встречи с молодыми солдатами временно ограничены

Сегодня, 14:05

Учёные изучили мозг собак и нашли доказательства их эмоциональной привязанности - ФОТО

Сегодня, 14:00

В Азербайджане начнут разработку технологий получения воды из воздуха

Сегодня, 13:55

«Заблокируем все!» Массовые протесты во Франции расширяются - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:42

Погода на четверг: В Баку ожидается сильный ветер

Сегодня, 13:30

2-я Международная Выставка и Конференция «Водное Хозяйство» - «Baku Water Week»

Сегодня, 13:23

В Огузе из-за коровы погибли две сотрудницы одной компании - ФОТО

Сегодня, 13:17

«Nar» и Фонд YAŞAT поздравили детей шехидов с Днём знаний - ФОТО

Сегодня, 13:08

Фон дер Ляйен предложила отменить правило единогласного голосования в ЕС

Сегодня, 13:00

Грузовик с людьми рухнул в овраг в Кяльбаджаре - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:55

Названа дата прихода осени в Азербайджане

Сегодня, 12:53

Азербайджан присоединится к Роттердамской конвенции

Сегодня, 12:45

На Бакинском бульваре появятся новые аттракционы? - Официальный ответ - ВИДЕО

Сегодня, 12:42
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05