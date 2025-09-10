Azer Turk Bank подписал важное соглашение с международным финансовым институтом - ФОТО

10 сентября 2025 года было подписано кредитное соглашение между государственным банком Azer Turk Bank и Черноморским Банком Торговли и Развития на финансирование малого и среднего бизнеса на сумму 8,5 млн манатов.

Azer Turk Bank предоставит полученные в рамках данного соглашения средства в виде рекредитов предприятиям малого и среднего бизнеса, работающим в сфере производства, услуг, сельского хозяйства и других секторах, тем самым расширяя их инвестиционные возможности и внося значительный вклад в развитие частного сектора в Азербайджане.

Черноморский Банк Торговли и Развития (ЧБТР) — международный финансовый институт, созданный в 1997 году Албанией, Азербайджаном, Болгарией, Арменией, Грузией, Молдовой, Румынией, Россией, Турцией, Украиной и Грецией. Головной офис ЧБТР находится в Салониках, Греция. Банк предоставляет кредиты, кредитные линии, инвестиции в акционерный капитал и гарантии для финансирования проектов и торговли в государственном и частном секторах в целях поддержки экономического развития и регионального сотрудничества. Azer Turk Bank, демонстрирующий в последние годы устойчивое развитие и укрепляющий свои позиции в банковском секторе Азербайджана, в очередной раз доказал, что продолжает укреплять свою интеграцию в международное финансовое сообщество. Подписание кредитного соглашения с ЧБТР откроет новые перспективы сотрудничества и позволит Azer Turk Bank вносить более активный вклад в развитие национальной экономики и её диверсификацию.

