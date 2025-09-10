В Джульфе автомобиль упал в овраг

В Джульфинском районе автомобиль упал в овраг.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики, на горячую линию «112» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Джульфинском районе, в результате которого потребовалась помощь спасателей.

На место происшествия были немедленно направлены ближайшие спасательные бригады.

Прибывшие на место специалисты установили, что легковой автомобиль марки "Daewoo" упал в овраг, и один человек оказался заблокирован внутри.

В результате спасательных работ, проведённых сотрудниками Государственного управления пожарной охраны, один пострадавший был извлечён из деформированного транспортного средства и передан бригаде скорой медицинской помощи.