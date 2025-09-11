 Ученые NASA обнаружили возможные следы древней жизни на Марсе | 1news.az | Новости
Ученые NASA обнаружили возможные следы древней жизни на Марсе

First News Media00:00 - Сегодня


Ученые NASA считают, что нашли следы древних форм жизни в образцах, обнаруженных американским марсоходом Perseverance.

Как передает Report, об этом сообщили на сайте аэрокосмического агентства.

Как сообщили в NASA, на скалах в долине Неретва Валлис в прошлом году нашли уникальные текстурированные пятна, которые получили прозвище "маковые зерна", или "леопардовые пятна". Изучив изображения и данные, ученые пришли к выводу, что пятна могут быть побочными продуктами микробов.

"Идентификация потенциальной биосигнатуры на Красной планете является революционным открытием, которое улучшит наше понимание Марса", - сказал исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи.



Принц Уильям планирует отстранить Гарри и Меган от монархии: «Они больше не вписываются в будущее»

Американский политик Чарли Кирк был подстрелен во время мероприятия в университете Юты - ВИДЕО

Симоньян сообщила о постигшей ее болезни

Названа причина схода с рельсов фуникулера «Глория» в Лиссабоне - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО



