Туск назвал инцидент с БПЛА «масштабной провокацией»

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент с проникновением в воздушное пространство страны беспилотников "масштабной провокацией".

"Скорее всего, мы имеем дело с масштабной провокацией", - заявил Туск перед экстренным заседанием правительства, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info. Туск утверждает, что это был первый случай, когда "российские дроны были сбиты над территорией стран НАТО", несмотря на то, что пока не было предоставлено никаких официальных сведений о происхождении обнаруженных обломков БПЛА. По словам Туска, все беспилотники, представлявшие угрозу были сбиты, ситуация находится под контролем. Пострадавших в результате инцидента нет, добавил польский премьер.

Кроме того, Туск отметил, что находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО, а также с президентом республики Каролем Навроцким.

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. В настоящее время идет поиск сбитых объектов. В связи с инцидентом было принято решение закрыть воздушное пространство над частью страны, в том числе над варшавским аэропортом имени Фредерика Шопена.