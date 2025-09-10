В Джалилабаде перехватили крупную партию наркотиков для Баку

В Джалилабаде задержан подозреваемый в попытке ввоза крупной партии наркотиков в Баку.

Как сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники Джалилабадского районного отдела полиции задержали 40-летнего Махира Атешруса в рамках операции по борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, передает 1news.az.

В общей сложности у него было обнаружено более 18 килограммов марихуаны и метамфетамина.

В ходе расследования было установлено, что Махир Атешрус был завербован в качестве наркокурьера гражданином Ирана, чья личность устанавливается. За денежное вознаграждение Атешрус согласился доставить наркотики по указанным адресам в Баку.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Ведётся расследование.