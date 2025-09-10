В Агдаме расследуют дело о сексуальном насилии: задержаны четверо

В полицию Агдамского района поступило заявление о сексуальном насилии в отношении 16-летней девушки.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, потерпевшая, проживающая в селе Юхары Юзбашилы, рассказала о произошедшем своей семье, после чего родственники обратились в правоохранительные органы.

По данным региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате оперативных действий были задержаны четыре жителя района, подозреваемые в совершении преступления.

Все они переданы следствию.

Для выяснения всех обстоятельств назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается.