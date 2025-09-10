В Азербайджане расследуют помолвку 14-летней девушки

В Сабирабадском районе 14-летняя девочка и 20-летний парень обручились. Инцидент произошел в селе Асадли.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, после того как информация об этом поступила в полицию, подросток, а также отец девушки и отец парня были вызваны в Сабирабадский районный отдел полиции.

В ходе выяснения обстоятельств отец 14-летней девушки С.Фарзалиев (1987 г.р.) начал кричать, ругаться и оскорблять отца жениха.

Он заявил, что не собирался обручать свою дочь, и «хяри» (согласие на помолвку) было дано под давлением второй стороны.

В отношении мужчины, нарушившего общественный порядок, был составлен протокол по статье 510 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Решением Сабирабадского районного суда С.Фарзалиев арестован на 8 суток.